Размещение статей

Нужно разместить заранее подготовленные статьи в формате HTML на сайты бесплатно предоставляющие такую возможность. Первоначальная база таких сайтов будет предоставляться. Возможно часть из них будет не рабочих или уже не размещающих статьи, о чем нужно будет указать в отчете.

По окончанию сайтов из списка, возможно размещение, либо по вашей базе, либо с предварительным поиском данных сайтов по определенным параметрам, цена соответственно будет другая.

Оплата по факту размещения (URL), за 1 размещенную статью.

В базе около 200 сайтов. Для начала можно разбить работу на части, хоть по 5 сайтов.

Предлагайте свои цены за 1 размещенную статью.