Подгонка DLE движка и его запуск

Создание полноценного технического задания и сопроводительной документации к проекту Web Project, пригодной для реализации проекта без доп. комментариев. В проекте Web Project три элемента 1. Служба знакомств на базе соц. сети 2. Контент upload - download and ...
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Есть сайт. Есть движок. Есть шаблон. Нужно нормально отладить движок - связать навигацию с категориями, связать статические страницы, поставить форум, ну может по ходу какие то вопросы появятся.
Пока необходимо отладить движок.
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