Необходим сайт

Создание полноценного технического задания и сопроводительной документации к проекту Web Project, пригодной для реализации проекта без доп. комментариев. В проекте Web Project три элемента 1. Служба знакомств на базе соц. сети 2. Контент upload - download and ...
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