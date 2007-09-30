Joomla - кое что сделать

http://mir-mechta.ru/korporativnye-meropriyatiya/ тут ь раздел корпоративные праздники, надо чтоб он открывался ... http://mir-mechta.ru/individyalnyi-otdyh/ а тут надо переделать..Чтоб раздел выглядел как Наши услуги.

Нужно сделать это до завтрашнего утра.