Joomla - кое что сделать

Создание полноценного технического задания и сопроводительной документации к проекту Web Project, пригодной для реализации проекта без доп. комментариев. В проекте Web Project три элемента 1. Служба знакомств на базе соц. сети 2. Контент upload - download and ...
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http://mir-mechta.ru/korporativnye-meropriyatiya/ тут ь раздел корпоративные праздники, надо чтоб он открывался ... http://mir-mechta.ru/individyalnyi-otdyh/ а тут надо переделать..Чтоб раздел выглядел как Наши услуги.
Нужно сделать это до завтрашнего утра.
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