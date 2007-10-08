Реанимация сайта

Создание полноценного технического задания и сопроводительной документации к проекту Web Project, пригодной для реализации проекта без доп. комментариев. В проекте Web Project три элемента 1. Служба знакомств на базе соц. сети 2. Контент upload - download and ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый, после переезда сайта на новый хостинг сайт отображаеттся не коректно - www.klipz.ru , разработчики сайта не могут или не хотят это исправить, интересует примерная стоимость
- Похожие заказы
- $500Прочее1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $2500
Куплю сайт. Доменное имя (предпочтительно второго уровня RU или com). Платный хостинг. Индексация сайта поисковой системой Яндекс. Большой объём контента (предпочтительно уникальный, рерайт). Посещаемость сайта. тИЦ и PR.Прочее12 заявокЗакрыт16 лет назад
http://mir-mechta.ru/korporativnye-meropriyatiya/ тут ь раздел корпоративные праздники, надо чтоб он открывался ... http://mir-mechta.ru/individyalnyi-otdyh/ а тут надо переделать..Чтоб раздел выглядел как Наши услуги. Нужно сделать это до завтрашнего утра.Прочее3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Готов выкупить готовые сайты. Предпочтения отдаются форумам, блогам, и другим развл ресурсам. Казино не предлагать.Прочее4 заявкиЗакрыт16 лет назад
www.source74.ru. Тематика игры/киберспорт 1. Ньюсмейкеры 2. Авторы статей 3. Менеджеры проекта/менеджеры по рекламе 4. Партнеры Денег, к сожалению, предложить не могу... От меня + в репутацию, бесплатная реклама на сайте, бесплатный рабочий почтовый ящик... Подробнее по ICQ 488-648-050, [email protected]Прочее2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
- $20
Есть сайт. Есть движок. Есть шаблон. Нужно нормально отладить движок - связать навигацию с категориями, связать статические страницы, поставить форум, ну может по ходу какие то вопросы появятся. Пока необходимо отладить движок.Прочее4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужна дешевая регистрация в зонах ру, ком.ру, нет.ру.... доменов много.Прочее5 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть сайт danaks.ru/love. Стоит Dolphin сделали русский перевод но почему то постоянно выводятся квадратики. Всё выводится в UTF-8. Необходимо это исправить. Чем раньше тем лучше.... Обращаться в ICQ 270323949Прочее2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Оптимально - страна/регион(штат, местность и т.п.)/город. Называйте что есть и цены. Собирать не надо - ищется существующее.Прочее1 исполнительЗавершен16 лет назад
Помочь мне установить CMS TYPO3 за отзыв. СРОЧНО! оставляйте свои ICQ.Прочее1 исполнительЗавершен16 лет назад