Создать главную страничку

Есть материал для главной странички, есть несколько фото, нужно сделать структуру странички (красиво оформить), что и где должно быть - я скажу. Сделать объемные кнопочки для навигационной панели. Т.е. сделать простенький дизайн, но что бы мне понравилось, и создать саму страничку.