Создать главную страничку

$100
HTML-версткаЗакрыт47 заявок477 просмотров
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Есть материал для главной странички, есть несколько фото, нужно сделать структуру странички (красиво оформить), что и где должно быть - я скажу. Сделать объемные кнопочки для навигационной панели. Т.е. сделать простенький дизайн, но что бы мне понравилось, и создать саму страничку.

16 лет назад
Niva
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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