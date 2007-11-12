Требуется сделать верстку шаблона

$30
HTML-версткаЗакрыт11 заявок191 просмотр
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нужно сделать шаблон под CMS- собственной разработки , описание CMS прилагается . верстка из PSD / В случае удачного исполнения будут еще заказы. Шаблон версается в хтмл , потом натягивается на cms . натянуть сверстанный макет на cms -15 минут , но надо будет сначала разобраться в cms . надеюсь понятно обьяснил ! )) стучать в асю 251329359.

16 лет назад
zook
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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