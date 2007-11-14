Верстка дизайна под Wordpress

$30
HTML-версткаЗавершен8 заявок191 просмотр
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Есть готовый дизайн. Нужно заверстать его в тему для Wordpress.

WordPress
16 лет назад
dmgdmg
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
KrasIT
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$30
1 день
хорошо!
Отличный заказчик - знает чего хочет и четко формулирует задачи, оплата без задержек - было приятно работать
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