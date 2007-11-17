Верстка с div'ами

Срочно нужно сверстать макет одной страницы, не знаю как(главное качественно и грамотно), фото в приложении, есть все в слоях в файле psd. Оплата после выполнения работы. Будет все качественно. будет еще один заказ на крупный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В приложении файл с дизайном, который надо сверстать с div'ами. Еще раз обращу внимание: табличная верстка не интересует.
С вас сроки (нужно срочно) и сумма. Оплата через сбс по факту продемонстрированной работы.
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