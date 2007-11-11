Приветствую! Небольшая работа для верстальщиков. Нужно доработать сайт на бесплатной системе, что нужно сделать: 1) стилизировать новости 2) Добавить фон под контент 3) перенести динамическое меню с верстки на движёк 4) создай в админке страницы 5) сделать все ссылки и проверить правильноть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать страницу JPEG которой во вложении дивами кросбраузерно. Бюджет не большой так проект некомерческий.
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