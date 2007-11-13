Натянуть дизайн

Здравствуйте, Необходима верстка html с двух макетов. Первый макет состоит из двух страниц (главная и вторичная), второй макет из одной страницы. Предоставляются все необходимые psd. Верстка должна быть выполнена профессионально div'ами по всем стандартам и мультибраузерность.