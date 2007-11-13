Натянуть дизайн

Есть дизайн Нужно сверстать под IPB 2.3.2, с резиной кроссбраузерно. Предложение оставлять здесь. в личку не писать
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте ,необходимо натянуть дузайн на форум
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