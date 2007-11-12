Вёрстка +

$50
HTML-версткаЗакрыт14 заявок272 просмотра
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Необходимо:

1. Сверстать главную страницу с поиском и лентой новостей по готовой схеме

2. Сделать для главной страницы "тикающие" часы, бегущую строку (подогнав готовые скрипты), ссылку "добавить в избранное" и подвал с контактам и выходными данными.

3. Сверстать шаблон одной внутренней страницы, состоящий из меню, логотипа, подвала

4. Оформить под общий дизайн три небольших скрипта

Пожалуйста, пишите, свою стоимость работы.

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16 лет назад
kinst
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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