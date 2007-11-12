Нужна правка верстки СРОЧНО. Сайт = http://advanter.economna.com Что есть: 1. 3 файла стилей (для Оперы, ИЕ6, ФФ) 2. В ФФ и ИЕ6 все ок 3. Скроллинги сделаны на JS 4. Под каждый браузер подставляется свой файл стилей Что надо: 1. Немного доделать фал ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо:
1. Сверстать главную страницу с поиском и лентой новостей по готовой схеме
2. Сделать для главной страницы "тикающие" часы, бегущую строку (подогнав готовые скрипты), ссылку "добавить в избранное" и подвал с контактам и выходными данными.
3. Сверстать шаблон одной внутренней страницы, состоящий из меню, логотипа, подвала
4. Оформить под общий дизайн три небольших скрипта
Пожалуйста, пишите, свою стоимость работы.
Любые вопросы Вы можете задать через личные сообщения.
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