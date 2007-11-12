Группа компаний «ИНТЕЛИС» (г. Москва) ищет HTML-верстальщика для постоянного удаленного сотрудничества по верстке собственных Интернет-проектов. Оплата любыми удобными для Вас вариантами (наличные, Webmoney, Яндекс.деньги, банковский перевод). Возможна работа с заключением договора. Требования к кандидату: - отличное знание HTML, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна правка верстки СРОЧНО.
Сайт = http://advanter.economna.com
Что есть:
1. 3 файла стилей (для Оперы, ИЕ6, ФФ)
2. В ФФ и ИЕ6 все ок
3. Скроллинги сделаны на JS
4. Под каждый браузер подставляется свой файл стилей
Что надо:
1. Немного доделать фал стилей в Опере (самая малость)
2. Сделать файл стилей для ИЕ7
3. Сделать, чтоб в ИЕ7 работали JS-скроллинги
4. Подключить файл стилей к общей верстке (прописать)
Плачу 30 WMZ
Срок - завтра ночью все должно быть готово.
Писать исключительно в личку.
Отвечу всем завтра днем.
Выбранному исполнителю 15 WMZ предоплата.
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