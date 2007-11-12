Нужна качественная HTML-верстка

HTML-версткаЗакрыт19 заявок398 просмотров
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Группа компаний «ИНТЕЛИС» (г. Москва) ищет HTML-верстальщика для постоянного удаленного сотрудничества по верстке собственных Интернет-проектов. Оплата любыми удобными для Вас вариантами (наличные, Webmoney, Яндекс.деньги, банковский перевод). Возможна работа с заключением договора.

Требования к кандидату:

- отличное знание HTML, CSS

- умение верстать div'ами

- решение проблем разного отображения страниц в разных версиях браузеров

- наличие портфолио (можно не в сети, но тогда нужно прислать примеры макетов по почте)

- ответственность

Пишите на почту [email protected] - обязательно договоримся

HTML
16 лет назад
Kushmilov
Роман 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
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