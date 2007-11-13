Необходимо поправить макеты. Валидная верстка

1. Есть несколько резиновых макетов XHTML 1.0 на дивах без таблиц, валидная верстка.

Нужно немного поправить макеты, сделать резиновый блок с содержимым, найти и прокомментировать ошибки в верстке.

В одном из шаблонов используется резиновое горизонтальное меню, которое нужно поправить, сделать одинаковые отступы между пунктами меню.

Макеты должны быть кроссбраузерными, одинаково выглядеть во всех современных браузерах, без таблиц, корректно тянуться на разных разрешениях и в разных браузерах, проходить валидацию.

2. Второе задание для тех, кто справится с первым.

Нужно переверстать табличные макеты в XHTML на DIV-ах, резиновая валидная кроссбраузерная верстка.

Назовите Вашу цену и сроки за 1 шаблон и за все вместе:

4 шаблона по первому заданию и 3 по второму (общую цену за весь объем работ).

Периодически возникают подобные работы, будем рады долговременному сотрудничеству.