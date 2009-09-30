HTML+CSS, кроссбраузерно, div, таблицы
Верстаю.
Валидно, кроссбраузерно, div, таблицы.
Так же имею опыт "натягивания" на WCPS.
Но учиться никогда не поздно, если есть необходимость после верстки натянуть на движок, ранее мне не встречавшийся... Я готов в кратчайший срок изучить его структуру и выполнить работу...
Четкое выполнение по срокам, цену устанавливаю, как старому знакомому.
Сделал, показал. Если устроило - оплачиваете, если необходимо вношу исправления.
Способы оплаты:
Web-Money
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Портфолио
- Блочная верстка146 просмотров
- Блочная верстка137 просмотров
- DIV156 просмотров
- DIV132 просмотра
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- DIV128 просмотров
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
14 лет назад
Качественно, а главное очень быстро сверстал шаблон. Приятен в общении. Рекомендую
Ответный отзыв
Приятно работать с таким заказчиком. Четкое ТЗ, четко по оплате... Очень и очень позитивные впечатления... Будут заказы на верстку от этого заказчика, с удовольствием примусь за свое дело....
$10
10 баллов
14 лет назад
Работой Семена остался доволен. Исполнитель умеет понять требования к работе, вносить поправки как в процессе выполнения, так и в уже готовый результат. Может проявить настойчивость в достижении качества.
$25
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок...будем продолжать сотрудничество
Ответный отзыв
Пунтктульный, конкретный, честный. Приятно работать с таким заказчиком. Будут заказы. Обязательно посотрудничаю с этим профессионалом своего дела.
$3
10 баллов
14 лет назад
Семен отлично справился с заданием, без задержек и косяков.Приятен в общении и хорошо разбирается в своей работе! Намериваюсь в дальнейшем с ним сотрудничать.Советую, как хорошого исполнителя по верстке!
Ответный отзыв
Приятно сотрудничать с конкретными людьми. В будующем с удовольствием выполню проекты этого заказчика.
$1
10 баллов
14 лет назад
Семен оперативно поправил мне верстку. Сделал все быстро. Видно что человек ориентируется в этом вопросе. Приятен в общении. Планирую сотрудничать в будущем
Ответный отзыв
Приятно было работать с Юрием. Конкретен, честен, ответственен со своей стороны. При возможности продолжу сотрудничество.