HTML+CSS, кроссбраузерно, div, таблицы

Верстаю.

Валидно, кроссбраузерно, div, таблицы.

Так же имею опыт "натягивания" на WCPS.

Но учиться никогда не поздно, если есть необходимость после верстки натянуть на движок, ранее мне не встречавшийся... Я готов в кратчайший срок изучить его структуру и выполнить работу...

Четкое выполнение по срокам, цену устанавливаю, как старому знакомому.

Сделал, показал. Если устроило - оплачиваете, если необходимо вношу исправления.

Способы оплаты:

Web-Money