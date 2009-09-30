EllE

Семен Романов EllE

 
34 годаРоссия/Самара
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
HTML+CSS, кроссбраузерно, div, таблицы

Верстаю.

Валидно, кроссбраузерно, div, таблицы.

Так же имею опыт "натягивания" на WCPS.

Но учиться никогда не поздно, если есть необходимость после верстки натянуть на движок, ранее мне не встречавшийся... Я готов в кратчайший срок изучить его структуру и выполнить работу...

Четкое выполнение по срокам, цену устанавливаю, как старому знакомому.

Сделал, показал. Если устроило - оплачиваете, если необходимо вношу исправления.

Способы оплаты:

Web-Money

HTMLCSS
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
rocafella
Россия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Верстка дешевая
Качественно, а главное очень быстро сверстал шаблон. Приятен в общении. Рекомендую
Приятно работать с таким заказчиком. Четкое ТЗ, четко по оплате... Очень и очень позитивные впечатления... Будут заказы на верстку от этого заказчика, с удовольствием примусь за свое дело....
Ответный отзыв
bvfalcon
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Верстка одной страницы
Работой Семена остался доволен. Исполнитель умеет понять требования к работе, вносить поправки как в процессе выполнения, так и в уже готовый результат. Может проявить настойчивость в достижении качества.
petrovichus
Олег 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Вёрстка 2-х страниц интернет магазина
Работа выполнена качественно и в срок...будем продолжать сотрудничество
Пунтктульный, конкретный, честный. Приятно работать с таким заказчиком. Будут заказы. Обязательно посотрудничаю с этим профессионалом своего дела.
Ответный отзыв
webliga2
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$3
10 баллов
14 лет назад
Нужно подправить верстку
Семен отлично справился с заданием, без задержек и косяков.Приятен в общении и хорошо разбирается в своей работе! Намериваюсь в дальнейшем с ним сотрудничать.Советую, как хорошого исполнителя по верстке!
Приятно сотрудничать с конкретными людьми. В будующем с удовольствием выполню проекты этого заказчика.
Ответный отзыв
gazmyas
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Необходимо поправить верстку
Семен оперативно поправил мне верстку. Сделал все быстро. Видно что человек ориентируется в этом вопросе. Приятен в общении. Планирую сотрудничать в будущем
Приятно было работать с Юрием. Конкретен, честен, ответственен со своей стороны. При возможности продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв