Исправить сверстанную страницу

Требуется сверстать сайт на html или php с уже готового PSD шаблона.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
мне сверстали страницу, только его сделали под 1280, и на разрешении 1024 появляется прокрутка, мне нужно отображение страницы целиком при разрешении 1024.
Жду предложения с ценами и сроками.
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