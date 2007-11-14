Исправить сверстанную страницу

Макет не изысканый, что сложный сказать нельзя. Нужна кроссбраузерная верстка и грамотная прикрутка к Shop-Script Premium. Обязателено, чтобы исполнитель имел подобный опыт. Кроме главной страницы, нужно адаптировать и внутренние. Макет есть только главной страницы, т.е. ...