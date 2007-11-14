Исправить сверстанную страницу

HTML-версткаЗакрыт5 заявок116 просмотров
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мне сверстали страницу, только его сделали под 1280, и на разрешении 1024 появляется прокрутка, мне нужно отображение страницы целиком при разрешении 1024.

Жду предложения с ценами и сроками.

16 лет назад
rigo
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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