Сделать шаблон

$7
HTML-версткаЗавершен3 заявки153 просмотра
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Нужно сделать шаблон для джумлы из PSD . стучать в аську 251329359 . цена фиксированная так как дизайн примитивный.

16 лет назад
zook
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
SergeyBoiko
Сергей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$7
все было сделано быстро и грамотно. рекомендую
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