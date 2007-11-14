Интеграция дизайна в ShopScript

Требуется сверстать сайт на html или php с уже готового PSD шаблона.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстальщик для интеграции дизайна магазина в ShopScript.
Без протфолио и ссылок на контакты не беспокоить.
Обязательно пишите стоимость работы.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Сверстать шаблон под Джумла плюс настройка разделов. В приложение пример главной.Закрыт16 лет назад
Есть уже сверстанный шаблон сайта, необходимо натянуть его на hostcms, ваши сроки и цены только в комментарииЗавершен16 лет назад
1. Есть несколько резиновых макетов XHTML 1.0 на дивах без таблиц, валидная верстка. Нужно немного поправить макеты, сделать резиновый блок с содержимым, найти и прокомментировать ошибки в верстке. В одном из шаблонов используется резиновое горизонтальное меню, которое ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте ,необходимо натянуть дузайн на форумHTML-верстка11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Есть дизайн Нужно сверстать под IPB 2.3.2, с резиной кроссбраузерно. Предложение оставлять здесь. в личку не писатьЗавершен16 лет назад
- $50
Макет не изысканый, что сложный сказать нельзя. Нужна кроссбраузерная верстка и грамотная прикрутка к Shop-Script Premium. Обязателено, чтобы исполнитель имел подобный опыт. Кроме главной страницы, нужно адаптировать и внутренние. Макет есть только главной страницы, т.е. ...Закрыт16 лет назад
Есть старый сайт. Есть новый дизайн (в виде псд файлов). Необходимо прикрутить дизайн на старый CMS сайта. Так же есть много других мелких работ по сайту, но основная задача на сегодняший день - дизайн ...HTML-верстка25 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо: 1. Сверстать главную страницу с поиском и лентой новостей по готовой схеме 2. Сделать для главной страницы "тикающие" часы, бегущую строку (подогнав готовые скрипты), ссылку "добавить в избранное" и подвал с контактам и выходными данными. 3. Сверстать ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Нужна правка верстки СРОЧНО. Сайт = http://advanter.economna.com Что есть: 1. 3 файла стилей (для Оперы, ИЕ6, ФФ) 2. В ФФ и ИЕ6 все ок 3. Скроллинги сделаны на JS 4. Под каждый браузер подставляется свой файл стилей Что надо: 1. Немного доделать фал ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт16 лет назад