Табличная верстка 8 страниц

$50
HTML-версткаЗавершен24 заявки243 просмотра
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Требуется верстальщик, который таблицами сверстает 8 простых страниц.

Будет подробное ТЗ.

Жду предложений по срокам и ценам.

Макет вышлю по e-mail.

C Вас портфолио.

16 лет назад
machta
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
knyazd
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$50
Дмитрий ответственно подошел к заданию, выполнил все мои требования качественно и в срок. некоторые решения принимали мы сообща, т.е. проявил творческую находчивость. По мере выполнения работ заказчиком были внесены изменения и пришлось переделывать. Мы пришли к общему консенсусу и все всех устроило. Я надеюсь, что мы с Дмитрием еще будем работать вместе.
Очень рад сотрудничеству. Надеюсь поработаем еще не один раз :)
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