Табличная верстка 8 страниц

Дмитрий ответственно подошел к заданию, выполнил все мои требования качественно и в срок. некоторые решения принимали мы сообща, т.е. проявил творческую находчивость. По мере выполнения работ заказчиком были внесены изменения и пришлось переделывать. Мы пришли к общему консенсусу и все всех устроило. Я надеюсь, что мы с Дмитрием еще будем работать вместе.