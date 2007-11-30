Верстка макета для joomla

$50
HTML-версткаЗавершен8 заявок282 просмотра
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Есть готовый сайт на жумле.

Сделали его новый дизайн.

Теперь из этого макета дизайна нужно сделать шаблон для сайта, соответственно под joomla!

Joomla
16 лет назад
pioneris
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
Saolea
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня
Обещала сделать верстку и куда-то пропала... потерял 3 дня...
kplusk
Сергей 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$30
3 дня
Заказ выполнен! Несмортя на невнятно поставленную задачу, человек справился. Чуть затянули по срокам, но в принципе сдача работы состялась! Думаю, что буду и дальше сотрудничать с kplusk
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