Работы по сайту

$30
HTML-версткаЗавершен1 заявка128 просмотров
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Приветствую!

Нужно произвести небольшие доработки и оптимизировать сайт.

Сроки: 3и дня

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С Уважением, Дмитрий

16 лет назад
pavlov35
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
ascetic
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$30
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Действительно хороший заказчик. Внес сразу предоплату, дал дополнительное время, все время был на связи. Всем рекомендую. Второй раз выполняю мелкий, но трудоемкий проект по заказу Дмитрия и вот уже который раз встречаю доверие, благодарность, понимание и профессионализм. Работаем дальше.
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