Дособрать html

$50
HTML-версткаЗавершен6 заявок278 просмотров
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Всегото нужно дособрать DIV-ами уже порезаный html

ЦЕНА 200руб. Если кто скажет мало, посмотрите чего нужно сделать, опытному человеку макс. 30мин работы. стили, порезанные images-ы есть

Готовый html c div + css нужен завтра до обеда

HTML
16 лет назад
ptenchik
Гость 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранные исполнители
Maximus
Максим 
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$50
1 день
Отличный человек без звездной болезни! Все отлично сделано, можно сказать что даже перевыполнено. Мгновенно реагирует на замечания
Честный заказчик. Главное что вменяемый. По оплате трудностей не возникло. Приятный в общении и всегда на связи. Спасибо.
MasterDyn
Юрий 
63 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв
16 лет назад
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