Дособрать html

Есть готовый сайт на жумле. Сделали его новый дизайн. Теперь из этого макета дизайна нужно сделать шаблон для сайта, соответственно под joomla!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всегото нужно дособрать DIV-ами уже порезаный html
ЦЕНА 200руб. Если кто скажет мало, посмотрите чего нужно сделать, опытному человеку макс. 30мин работы. стили, порезанные images-ы есть
Готовый html c div + css нужен завтра до обеда
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