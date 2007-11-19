Исправить верстку

HTML-версткаЗавершен7 заявок230 просмотров
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Здравствуйте, фрилансеры!

Мне сверстали дизайн но не до конца. Так как верстальщик заболел и он не мог довести его до конца. Макет уже сверстан только не кроссбраузерная. Вот и вам задача исправить верстку. Я на заметок скажу что дизайн уже прикреплен на движок. Тот кто будет исправлять верстку должен понимать PHP без понимание PHP толка нету.

16 лет назад
fabdes
35 летУзбекистан
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
good_choose
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
Рекомендую фрилансера. Очень приятная девушка. Сделали работу на 100. Спасибо =)
Хороший заказчик. Работала по предоплате, без проблем.
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