Здравствуйте, фрилансеры!

Мне сверстали дизайн но не до конца. Так как верстальщик заболел и он не мог довести его до конца. Макет уже сверстан только не кроссбраузерная. Вот и вам задача исправить верстку. Я на заметок скажу что дизайн уже прикреплен на движок. Тот кто будет исправлять верстку должен понимать PHP без понимание PHP толка нету.