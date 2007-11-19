Есть готовый сайт на жумле. Сделали его новый дизайн. Теперь из этого макета дизайна нужно сделать шаблон для сайта, соответственно под joomla!
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Здравствуйте, фрилансеры!
Мне сверстали дизайн но не до конца. Так как верстальщик заболел и он не мог довести его до конца. Макет уже сверстан только не кроссбраузерная. Вот и вам задача исправить верстку. Я на заметок скажу что дизайн уже прикреплен на движок. Тот кто будет исправлять верстку должен понимать PHP без понимание PHP толка нету.
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