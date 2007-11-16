Верстка шаблона сайта, удовлетворяющая требованиям

Требования к верстке шаблона.

1. Корректное отображение под 1024х768, 1280х1024, 800х600.

2. Корректное отображение под IE, FF, Opera.

3. При разрешениях 1024х768, 1280х1024 и более высоких, страница растягивается на весь экран по ширине и высоте, т.е. не вылазит за его пределы.

При разрешении 800х600 может появляться горизонтальная прокрутка.

На странице находятся четыре панели:

- верхняя панель резиновая по ширине и фиксированная по высоте

- левая панель фиксированная по ширине и высоте

- центральная панель с вертикальным скролом резиновая по ширине и высоте

- нижняя панель резиновая по ширине и фиксированная по высоте

4. В качестве примера можно взять сайт geocad.ru

Пример удовлетворяет требованиям частично, т.к:

- при разрешении 800х600 горизонтальная прокрутка НЕ появляется

- отсутствует нижняя панель