Поправить шаблон для модуля Джумлы ja_news для IE

$10
HTML-версткаЗавершен1 заявка114 просмотров
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Слева четыре блока. В лисе и опере все Ок, а вот в IE беда - все блоки располагаются один под другим.

Дело в шаблоне.

+ нужна небольшая правка самого модуля.

ICQ: 477127650

10$

16 лет назад
Fanamura
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Andrej_ka
Андрей 
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$1
Очень быстро, грамотно, профессионально помог в решении проблемы. Услуги Андрея лично рекомендую.
Александр грамотный заказчик, ответственно и оперативно подходит к делу. Рекомендую!
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