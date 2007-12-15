Верстка и интеграция дизайна в Shop-Script

$50
HTML-версткаЗавершен10 заявок247 просмотров
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Кроссбраузерная верстка макета psd и интеграция в Shop-Script premium ( шаблонная библиотека smarty). Дизайн без особых изысков, строгий и простой. Имеются макеты различных страниц, построенные исходя из структуры папки шаблонов скрипта.

16 лет назад
gary2000
Игорь 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Vinteger
Виктор 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
81 отзыв(-4)
16 лет назад
$50
14 дней
Очень профессиональное исполнение заказа. Учтены все пожелания, выполнены все сопряженные задачи , рекомендую. Игорь, г. Санкт-Петербург Второй раз воспользовался услугами Vinteger. Не ошибся, поскольку получил тот же профессионализм и желание идти на встречу клиенту. Игорь. Санкт-Петербург
Отличный заказчик. Работа прошла спокойно и без проблем. Платит вовремя и в полном объеме. Рекомендую.
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