Надо расширить сайт

HTML-версткаЗавершен12 заявок248 просмотров
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Есть сайт, на нем находятся несколько тысяч архивов книг. К ним нужно сделать отдельную ХТМЛ-страничку к каждой книге.

1 страничка = 1 книга. Описание к книгам не нужно - только название.

Шаблон есть. Нужно только вставить в него название книги.

Сроки - примерно до конца месяца.

Пишите в приват с указание цены за 1000 страничек.

16 лет назад
KSW
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
55 отзывов
Выбранный исполнитель
kosss
36 летКазахстан
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$20
1 день
Быстро, качественно и не дорого.
Приятный в общении, пунктуальный заказчик. Оплатил все полностью и в срок.
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