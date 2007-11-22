Надо расширить сайт

Есть сайт, на нем находятся несколько тысяч архивов книг. К ним нужно сделать отдельную ХТМЛ-страничку к каждой книге.

1 страничка = 1 книга. Описание к книгам не нужно - только название.

Шаблон есть. Нужно только вставить в него название книги.

Сроки - примерно до конца месяца.

Пишите в приват с указание цены за 1000 страничек.