Нужно интегрировать дизайн в DLE-NEWS

ПРОЕКТ ОТКРЫТ ЗАНОВО! Девушка, которая определена исчезла. Есть сайт, работает на ModX. Есть желание его повторить под другой контент. Изменения в дизайне - минимальные. Возможно есть косяки, надо посмотреть, поправить. Основная задача - вбить новый ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу человека хорошо разбирающейся с системе DLE-NEWS.
Требования :
Хорошо разбираться во всех тонкостях DLE-NEWS
Умение верстать дизайн для этой системы.
дальнейшее сотрудничество.
В данный момент есть три проекта.
Приветствую знания программирования в php
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