HTML+CSS верстка одной простой страницы

$10
HTML-версткаЗакрыт7 заявок179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

HTML+CSS верстка (слоями т.е. div-ами) одной простой страницы.

см прикрепленный JPG

Нужно сделать сегодня (ожидается что потребуется не более 2-3 часов)

В самом низу поле для ввода email которое будет отправляться на мыло админа, это должно быть сделано

бюджет $5-$10 + отличный отзыв за отлично выполненную работу в срок

Обязательно указать цену здесь! Приватные сообщения не читаю

HTMLCSS
16 лет назад
programming2000
Ii Ii 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
KommISSar
Владимир 
36 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
16 лет назад
$5
  • Похожие заказы

  • Нужен второй сайт на основе имеющегося шаблона

    ПРОЕКТ ОТКРЫТ ЗАНОВО! Девушка, которая определена исчезла. Есть сайт, работает на ModX. Есть желание его повторить под другой контент. Изменения в дизайне - минимальные. Возможно есть косяки, надо посмотреть, поправить. Основная задача - вбить новый ...

    HTML-верстка2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно интегрировать дизайн в DLE-NEWS

    Ищу человека хорошо разбирающейся с системе DLE-NEWS. Требования : Хорошо разбираться во всех тонкостях DLE-NEWS Умение верстать дизайн для этой системы. дальнейшее сотрудничество. В данный момент есть три проекта. Приветствую знания программирования в php

    HTML-верстка3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Шаблон Joomla 1.x

    Необходимо по сверстанному макету сделать шаблон для Joomla. Дизайн сайт и структура его по адресу http://custom.dnestr.info. Сейчас использован другой движок. От Вас сроки и стоимость, и по-возможности примеры работ по шаблонам для этой системы. С уважением, Митрофанов ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка и интеграция дизайна в Shop-Script

    $50

    Кроссбраузерная верстка макета psd и интеграция в Shop-Script premium ( шаблонная библиотека smarty). Дизайн без особых изысков, строгий и простой. Имеются макеты различных страниц, построенные исходя из структуры папки шаблонов скрипта.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Надо расширить сайт

    Есть сайт, на нем находятся несколько тысяч архивов книг. К ним нужно сделать отдельную ХТМЛ-страничку к каждой книге. 1 страничка = 1 книга. Описание к книгам не нужно - только название. Шаблон есть. Нужно только вставить в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Верстка кроссбраузерная

    Здравствуйте, фрилансеры. Надо сверстать легкий макет + посадить на движок(он тоже легкий). Вертска должна быть кроссбраузеная + один к одному как в ПСД. ВЕРСТКУ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ТОТ КТО ПОНИМАЕТ ЧТО ТАКОЙ PHP. Все что надо в прикрепленном файле. В архиве ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вёрстка страниц сайта

    $100

    требуется сверстать страницы сайта.предоставляется psd файл.В приложении примерный макет сайта. Предложения пишите в icq: 482897587

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад