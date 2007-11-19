HTML+CSS верстка одной простой страницы

Здравствуйте, фрилансеры. Надо сверстать легкий макет + посадить на движок(он тоже легкий). Вертска должна быть кроссбраузеная + один к одному как в ПСД. ВЕРСТКУ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ТОТ КТО ПОНИМАЕТ ЧТО ТАКОЙ PHP. Все что надо в прикрепленном файле. В архиве ...