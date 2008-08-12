programming2000

Сделать форму из (смотрите прикрепленный файл). Верстка DIV'aми, проверка на валидацию Форма (на PHP) должна работать т.е. 1) проверять введенные данные чтобы все поля были заполнеными (шаблон-пример скрипта схожей формы предоставлю) 2) отсылать данные на email Сроки: сделать за ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Проект из 3 этапов. #1 нужно сделать действительно простую верстку (PSD предоставлю) простой шаблон из 3-4 разных страниц. верстка должна быть сделана DIV'ами (слоями), валидна + кроссбраузерность. #2 далее надо сделать очень простую админку на PHP/MySQL чтобы можно ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Сайт на WP имеет два языка: англ и русский. Для Product catalog используются плугин nextgen gallery, для переключение языков плугин xlanguage. в английской версии все ок, но при переключении в product catalog на русский язык machinery.raycarolanweb.ie/lang/ru/product-gallery - при ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно сделать рабочую контактную форму из 4 полей. верстка формы сделана, скрипт для проверки полей встроен. надо только сделать чтобы форма отправляла данные на email. Форма имеет небольшой баг область красным цветом, надо исправить нужно сделать сейчас. Сколько ...Завершен15 лет назад
Подыскивается человек на почти постоянную занятость (зависит от вашего опыта и умений, желания работать) для выполнения большого количества простых проектов. нужен человек любящий и умеющий натягивать дизайн (psd) на Wordpress или Drupal В среднем 5-7 страниц и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть отсканируемая форма. Требуется создать форму по примеру-макету Надо сохранить раскладку полей. Форма должна быть двухцветной и оформлена красиво и практично чтобы ее можно было распечатать. Должна быть еще кнопка Print при которой форму можно распечатать. к форме ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Специалист по Drupal, умеющий сделать сайт в профессиональном стиле, основываясь на макетВеб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть сайт на Drupal. функциональность сделана и работает. но остались визуальные недоделки, например плохо офорленные кнопки, в некоторых местах шаблон перепутан, дооформить красиво контент сайта, формы и т.д. Вобщем надо сделать чтобы сайт выглядел профессионально, полностью ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно помочь сделать 3-4 мелких изменения на сайте сделанном на Drupal. предполагается что для опытного человека займет не более 10-15 минут.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5
Есть макет flash банера в jpg. т.е. все нарисовано в PSD - предоставлю, нужно только сделать красивую но не сложную анимацию- движения объектов и вставить скрипт подсчета кликов (предоставлю) Проект не сложный, более 5-10 WMZ прошу ...Завершен15 лет назад
Должен быть опыт работы есть вебсайт на html (не сложный) теперь его нужно натянуть на ZenCart бюджет не большой обязательно надо указать цену и сроки.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Постоянный верстальщик имеет проблемы с сессией и не может завершить верстку в срок. Он достаточно много сделал, база заложена отличная. Надо ДОДЕЛАТЬ верстку. Итак, Из PSD сделать HTML+CSS верстку нескольких страниц (шаблона), включая контактную форму (форма должна отсылать на ...Завершен15 лет назад
Для сайта нужно написать 10 статей (различные тематики) по 1500-2.000 знаков без пробелов. Укажите вашу стоимость именно за 10 статей. Т.е. вам даются 10 фраз и для них вы сами подбираете материал. Прошу указать цены за оригинальные статьи ...Копирайтинг70 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Нужно создать флеш где будет плавная замена картинок фото предоставлю. размер фиксированныйЗавершен15 лет назад
- $30
Из PSD сделать HTML+CSS верстку двух страниц, включая простую контактную форму (отсылает на мыло и делает проверку. шаблон скрипта предоставлю) также надо сделать мелкие исправления в уже существующей верстке (верстка страницы готова, предоставлю) Ширина сайта фиксированная Верстка должна ...Завершен15 лет назад
- $30
Из PSD сделать HTML+CSS верстку Все 4 страницы. На примере показана самая "сложная" страница будут проще еще 2 страницы. по аналогии как эта + простая контактная форма (отсылает на мыло Ширина сайта фиксированная Верстка должна быть слоями т.е. ...Завершен15 лет назад
Есть дизайн в PSD, его нужно натянуть на Oscommerce (уже установлен) Сам дизайн не сложный. Есть свои верстальщики, которые могли бы сделать HTML+CSS но ни один не знаком с Oscommerce. Поэтому прошу указать 2 стоимости 1) время и стоисомть ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Есть дизайн в PSD, его нужно натянуть на Oscommerce уже установлен\ Сам дизайн не сложный. Есть свои верстальщики, которые могли бы сделать HTML+CSS но ни один не знаком с Oscommerce. Поэтому прошу указать 2 стоимости 1) время и стоисомть ...HTML-верстка2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
- $20
Из PSD сделать HTML+CSS верстку одной страницы. пример см прикрепленный PNG (137 kb) Ширина сайта фиксированная Верстка должна быть слоями т.е. div-ами и быть очень близкой 1:1 как в макете. Сверстанная страница должна быть валидной, и отображаться корректно во ...Завершен15 лет назад
- $50
Есть сайт на HTML около 10 простых страниц. Нужно сделать на PHP+MySQL возможность обновлять контент (текст и картинки) страниц через редактор (например FCKEditor), Нужно также сделать возможность добавления/удаления страниц. Сам сайт и страницы простые до безобразия: ...Закрыт15 лет назад