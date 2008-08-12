programming2000

Есть дизайн в PSD, его нужно натянуть на Oscommerce (уже установлен) Сам дизайн не сложный. Есть свои верстальщики, которые могли бы сделать HTML+CSS но ни один не знаком с Oscommerce. Поэтому прошу указать 2 стоимости 1) время и стоисомть ...