programming2000

Ii Ii programming2000

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Сделать форму на PHP

    Сделать форму из (смотрите прикрепленный файл). Верстка DIV'aми, проверка на валидацию Форма (на PHP) должна работать т.е. 1) проверять введенные данные чтобы все поля были заполнеными (шаблон-пример скрипта схожей формы предоставлю) 2) отсылать данные на email Сроки: сделать за ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Вебсайт HTML/CSS + PHP/MySQL

    Проект из 3 этапов. #1 нужно сделать действительно простую верстку (PSD предоставлю) простой шаблон из 3-4 разных страниц. верстка должна быть сделана DIV'ами (слоями), валидна + кроссбраузерность. #2 далее надо сделать очень простую админку на PHP/MySQL чтобы можно ...

    PHPMySQLHTMLCSS
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Исправить баг на WP

    Сайт на WP имеет два языка: англ и русский. Для Product catalog используются плугин nextgen gallery, для переключение языков плугин xlanguage. в английской версии все ок, но при переключении в product catalog на русский язык machinery.raycarolanweb.ie/lang/ru/product-gallery - при ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать форму из 4 полей

    Нужно сделать рабочую контактную форму из 4 полей. верстка формы сделана, скрипт для проверки полей встроен. надо только сделать чтобы форма отправляла данные на email. Форма имеет небольшой баг область красным цветом, надо исправить нужно сделать сейчас. Сколько ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Натягивание дизайна на Wordpress или Drupal

    Подыскивается человек на почти постоянную занятость (зависит от вашего опыта и умений, желания работать) для выполнения большого количества простых проектов. нужен человек любящий и умеющий натягивать дизайн (psd) на Wordpress или Drupal В среднем 5-7 страниц и ...

    WordPressDrupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать форму

    Есть отсканируемая форма. Требуется создать форму по примеру-макету Надо сохранить раскладку полей. Форма должна быть двухцветной и оформлена красиво и практично чтобы ее можно было распечатать. Должна быть еще кнопка Print при которой форму можно распечатать. к форме ...

    PHP
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Доделать сайт на Drupal

    Есть сайт на Drupal. функциональность сделана и работает. но остались визуальные недоделки, например плохо офорленные кнопки, в некоторых местах шаблон перепутан, дооформить красиво контент сайта, формы и т.д. Вобщем надо сделать чтобы сайт выглядел профессионально, полностью ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Помощь на Drupal

    Нужно помочь сделать 3-4 мелких изменения на сайте сделанном на Drupal. предполагается что для опытного человека займет не более 10-15 минут.

    Drupal
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать flash баннер из GIF

    $5

    Есть макет flash банера в jpg. т.е. все нарисовано в PSD - предоставлю, нужно только сделать красивую но не сложную анимацию- движения объектов и вставить скрипт подсчета кликов (предоставлю) Проект не сложный, более 5-10 WMZ прошу ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доделать верстку

    Постоянный верстальщик имеет проблемы с сессией и не может завершить верстку в срок. Он достаточно много сделал, база заложена отличная. Надо ДОДЕЛАТЬ верстку. Итак, Из PSD сделать HTML+CSS верстку нескольких страниц (шаблона), включая контактную форму (форма должна отсылать на ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужны 10 статей

    Для сайта нужно написать 10 статей (различные тематики) по 1500-2.000 знаков без пробелов. Укажите вашу стоимость именно за 10 статей. Т.е. вам даются 10 фраз и для них вы сами подбираете материал. Прошу указать цены за оригинальные статьи ...

    Копирайтинг70 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка 2 страниц

    $30

    Из PSD сделать HTML+CSS верстку двух страниц, включая простую контактную форму (отсылает на мыло и делает проверку. шаблон скрипта предоставлю) также надо сделать мелкие исправления в уже существующей верстке (верстка страницы готова, предоставлю) Ширина сайта фиксированная Верстка должна ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • HTML+CSS

    $30

    Из PSD сделать HTML+CSS верстку Все 4 страницы. На примере показана самая "сложная" страница будут проще еще 2 страницы. по аналогии как эта + простая контактная форма (отсылает на мыло Ширина сайта фиксированная Верстка должна быть слоями т.е. ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • PSD натянуть на Oscommerce

    Есть дизайн в PSD, его нужно натянуть на Oscommerce (уже установлен) Сам дизайн не сложный. Есть свои верстальщики, которые могли бы сделать HTML+CSS но ни один не знаком с Oscommerce. Поэтому прошу указать 2 стоимости 1) время и стоисомть ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн из PSD -> Oscommerce

    $100

    Есть дизайн в PSD, его нужно натянуть на Oscommerce уже установлен\ Сам дизайн не сложный. Есть свои верстальщики, которые могли бы сделать HTML+CSS но ни один не знаком с Oscommerce. Поэтому прошу указать 2 стоимости 1) время и стоисомть ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка2 исполнителя
    Закрыт
    15 лет назад

  • HTML+CSS

    $20

    Из PSD сделать HTML+CSS верстку одной страницы. пример см прикрепленный PNG (137 kb) Ширина сайта фиксированная Верстка должна быть слоями т.е. div-ами и быть очень близкой 1:1 как в макете. Сверстанная страница должна быть валидной, и отображаться корректно во ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Несложный проект на PHP+MySQL

    $50

    Есть сайт на HTML около 10 простых страниц. Нужно сделать на PHP+MySQL возможность обновлять контент (текст и картинки) страниц через редактор (например FCKEditor), Нужно также сделать возможность добавления/удаления страниц. Сам сайт и страницы простые до безобразия: ...

    PHPMySQLHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
kort
38 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Вебсайт HTML/CSS + PHP/MySQL
Понравилась работа с данным заказчиком. Надеюсь на новые совместные проекты.
Отличный разработчик. Все сделано как надо. Буду продолжать работать с ним
Ответный отзыв
gghost
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Сделать форму на PHP
Точное ТЗ. Отличное общение. Адекватная и своевременная оплата.
Отличный разработчик! Все сделано как надо. Рекомендую!
Ответный отзыв
Jason_Bourne
43 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$300
10 баллов
14 лет назад
Исправить баг на WP
Четко описал задачу, был доступен для связи, адекватен в общении.
Спокойный, тактичный исполнитель. Очень доволен сотрудничеством
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RaZer
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов(-4)
$75
10 баллов
15 лет назад
Дизайн из PSD -> Oscommerce
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи, вежливое общение, своевременные ответы на возникшие вопросы. Жаль, наше сотрудничество получилось не таким, каким его хотелось бы видеть нам обоим.
К большому сожалению данный исполнитель не выполнил работу. проект не завершен в срок, хотя по договоренности должен был сделан к вечеру на следующий день. с того момента прошло уже 6 суток, ничего не сделано и не показано. на email и ICQ не отвечает, полностью игнорирует контакты, хотя сюда (на вебланс) заходит. данный исполнитель очень серьезно подвел
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Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Сделать форму из 4 полей
Проверил - оплатил. Все честно.
Все сделано без единого замечания
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