Есть отсканируемая форма. Требуется создать форму по примеру-макету

Надо сохранить раскладку полей.

Форма должна быть двухцветной и оформлена красиво и практично чтобы ее можно было распечатать.

Должна быть еще кнопка Print при которой форму можно распечатать.

к форме надо добавить возможность загружать файлы (максимум 15).

После заполнения формы, данные отправляются на email (через PHP). Перед отправкой - надо проверять обязательные поля на заполнение скриптом (пример-шаблон скрита предоставлю, если у вас нет).

Оплата только в WMR, поэтому прошу указывать цены только в WMR

Заинтересован только в тех кто может начать делать сейчас и завершить в течении 24 часов или раньше.