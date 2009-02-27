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Веб-программированиеЗавершен6 заявок402 просмотра
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Есть отсканируемая форма. Требуется создать форму по примеру-макету

Надо сохранить раскладку полей.

Форма должна быть двухцветной и оформлена красиво и практично чтобы ее можно было распечатать.

Должна быть еще кнопка Print при которой форму можно распечатать.

к форме надо добавить возможность загружать файлы (максимум 15).

После заполнения формы, данные отправляются на email (через PHP). Перед отправкой - надо проверять обязательные поля на заполнение скриптом (пример-шаблон скрита предоставлю, если у вас нет).

Оплата только в WMR, поэтому прошу указывать цены только в WMR

Заинтересован только в тех кто может начать делать сейчас и завершить в течении 24 часов или раньше.

15 лет назад
programming2000
Ii Ii 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранные исполнители
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$30
1 день
Доволен выполненной работой. разработчик профессионал.
Сотрудничеством доволен на все 100%.
Anexroid
Никита 
30 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$25
1 день
К большому сожалению остался недоволен и вынужден написать отрицательный отзыв.
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