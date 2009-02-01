Модернизировать готовый рабочий скрипт php

Есть попандер. В эксплорере работает как должен, в остальных всплывающий баннер "приклеен" к странице. Месяца два назад нормально в лисе и опере отображался. Посмотреть можно здесь: http://endem.ru/ по центру попандер-баннер с обложками фильмов. В эксплорере норм. в ...