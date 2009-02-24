Разработка бота

Сабж под граббинг и парсинг сайта под win 2003\xp. гуи обязателен.

Есть образец как должен выглядеть и работать (нет всего функционала)

круглосуточная работа на моем дедике с багфиксом, еще лучше сразу без них.

работа с данными посредством mysql.

реализация на дельфи.

за подробностями в аську.

сроки сжатые (желательно неделя)

баг фикс + платный саппорт в дальнейшем (обсудим условия отдельно).

php НЕ ПРЕДЛАГАТЬ

для работы предоставлю win2003 дедик, отвечу на все вопросы по проекту.

Отдельным пунктом выделю оплату и условия работы.

если вы не тянете по срокам\работе лучше не пишите.

К сожалению из-за печального опыта работы с фрилансерами ввожу следующие условия:

1. на 10-й день вы должны предоставить мне на 90% работающую версию софта

1. за каждый день просрочки штраф 10% от суммы проекта.

2. по истечении 3-х дней просрочки договор с вами разрывается. никакой предоплаты\компенсации и т.д. не выплачивается.

4. багфикс в течении одного дня. штраф за просрочку 5% в день от суммы проекта.

5. полная оплата только после полного тестирования в течении 2-3-х дней.

7. предоплата строго либо через СБС данного ресурса + договор.

Либо я отправляю wmz с кодом протекции и отдаю его вам после того как полностью протестирую софт.