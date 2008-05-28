Задача состояла в след.: а) разобраться в чужом коде; б) найти и исправить баги, неточности, недоработки в чужом коде; в) произвести множественные доработки (порядка +40% программы); г) самостоятельный дебагинг. Александр справился с задачами по пунктам: а), б), в), но пункт г) выполнен не был. Каждые день-три мне присылалась очередная версия программы, в которой я должен был проверять работу и каждый раз! находил ошибки. Некоторые модули содержали по 5-7-10 ошибок! Если вам нужно сделать приличную сложную программу БД для предприятия с ноля, но особых-специфичных требований по интерфейсу или сложных связей автоматизации и алгоритмам нет - вы можете смело обращаться к Александру, он сделает. Но если у вас есть некие специфичные или просто очень сложные требования к интерфейсу или сложные взаимо-связи в программе - на это у Александра внимания не хватает и может вызвать массовые ошибки и хоть скорее всего вы добьёте проект до финала, но завязните с ковырянием исправлений и потеряете прилично сил и времени. + Высокий уровень знания программирования и БД + Уровень профессионального общения на "5"! + Имеется и инициатива - сам предлагает некоторые улучшения, оптимизацию - Нехватает внимания-сосредоточенности на длительные сложные и специфические разработки Резюме такое: В общем тк доработка чужого кода и создание очень специфичных интерфейсов и автоматизаций вещь довольно редкая, Александра можно смело рекомендовать к работе!