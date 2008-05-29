Нужно переделать небольшую программу на MS VC ++ (небольшая заготовка registry cleaner) так чтобы компилировалось под C++ Builder. срок до 16 декабря пишите в аську 229-687-281 Пример кода - который нужно перевести http://dump.ru/files/n/n94532301/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна прикладная программа для поиска и устранения ошибочных ключей реестра. На бумажное ТЗ времени нет, оно будет в виде образца программы. ТЗ хочется получить со стороны разработчика, чтобы понять насколько ясна задача. Незначительные дополнения и изменения которые нужны к образцу вышлю по почте. Дизайн будет другой, но тоже полностью графический. Обязательное требование, программа должна быть написана на Delphi 2007 с мимнимальным количеством сторонних компонентов.
Жду предложений по срокам и цене.
Здесь образец программы:
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