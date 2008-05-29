Нужна прикладная программа для поиска и устранения ошибочных ключей реестра. На бумажное ТЗ времени нет, оно будет в виде образца программы. ТЗ хочется получить со стороны разработчика, чтобы понять насколько ясна задача. Незначительные дополнения и изменения которые нужны к образцу вышлю по почте. Дизайн будет другой, но тоже полностью графический. Обязательное требование, программа должна быть написана на Delphi 2007 с мимнимальным количеством сторонних компонентов.

Жду предложений по срокам и цене.

Здесь образец программы:

http://88.198.57.98/registrybooster.exe