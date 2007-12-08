Мультимедийный проект (Windows + Linux + С++)

Необходимо знание С++, DirectX,DirectShow, COM. Работа заключается в тестировании и доработке компоненты, которая воспроизводит и микширует видео и картинки. Возможно долговременное сотрудничество (по результатам работы). Оплата почасовая - 15 USD или за выполненные этапы по ...
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Для мультимедийного проекта ищется программист способный собрать из имеющихся в сети исходников конечное клиент-серверное приложение. Писать с нуля придется очень мало - все необходимые решения есть в open - source. Нужно будет проанализировать имеющиеся решения и предложить оптимальное решение не требующее кропотливого программирования. Приложение состоит из двух частей - сервер и клиент, нужны будут версии как под Windows, так и под Linux. Используются технологии передачи видео и звука по сети в мультикастовом режиме. Общий срок разработки - 1 месяц, бюджет в пределах 1500 у.е. Требования к кандидатам:
- ответственность
- пунктуальность
- неконфликтность
- умение работать в паре
Подробности по ICQ 433-795-460.
Комменты и личку читать буду навряд ли.
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