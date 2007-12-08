Мультимедийный проект (Windows + Linux + С++)

Для мультимедийного проекта ищется программист способный собрать из имеющихся в сети исходников конечное клиент-серверное приложение. Писать с нуля придется очень мало - все необходимые решения есть в open - source. Нужно будет проанализировать имеющиеся решения и предложить оптимальное решение не требующее кропотливого программирования. Приложение состоит из двух частей - сервер и клиент, нужны будут версии как под Windows, так и под Linux. Используются технологии передачи видео и звука по сети в мультикастовом режиме. Общий срок разработки - 1 месяц, бюджет в пределах 1500 у.е. Требования к кандидатам:

- ответственность

- пунктуальность

- неконфликтность

- умение работать в паре

Подробности по ICQ 433-795-460.

Комменты и личку читать буду навряд ли.