Разработка C# враппера для C++ библиотеки

Есть продукт для аудиоконференций Vivox (http://www.vivox.com). Требуется написать C# wrapper и тестовое приложение по его использованию. SDK и документация будет предоставлена выбранному кандидату. Оплата почасовая, работа предполагает постоянное широкополосное подключение и ежедневные обсуждения по Google Talk/Skype. По завершении возможен переход на постоянную занятость для работы в составе команды над Visual3D.NET.

Для людей в теме -- Vivox используется в SecondLife.

Требования к кандидатам:

- реальный опыт использования Interop и P/Invoke

- опыт программирования C# и .NET 2.0 в средних и крупных проектах

- английский на уровне общения в чате (как минимум)

- приветствуется опыт программирования звука

- приветствуются референсы на выполненные проекты по тематике managed/unmanaged interoperability

В ваших предложениях указывайте, пожалуйста, почасовую ставку.