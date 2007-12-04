Система учета для магазина

Здравствуйте! Ищется программист Delphi на удаленную работу над проектом связанным с интеллектуальным отслеживанием времени, проведенным пользователем за компьютером. Основные требования: * Опыт работы с Delphi; * Опыт разработки приложений для конечного пользователя; * Опыт ...
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Нужно создать систему учета товарных и финансовых потоков.
Прошу прощения за возможно кривое техзадание.
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