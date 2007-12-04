Timetracking

$300
Прикладное ПОЗакрыт5 заявок367 просмотров
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Здравствуйте!

Ищется программист Delphi на удаленную работу над проектом связанным с интеллектуальным отслеживанием времени, проведенным пользователем за компьютером.

Основные требования:

* Опыт работы с Delphi;

* Опыт разработки приложений для конечного пользователя;

* Опыт проектирования и разработки ПО, реализации GUI, тестирования;

* Способность работать самостоятельно на всех этапах разработки;

* Хороший английский;

* Возможность уделять проектам 2-3 часа в день;

* Постоянный доступ к интернету и почте.

От вас необходимо:

-- резюме, включающее общие данные, опыт работы, знание технологий, образование.

-- примеры проделанных работ, например скриншоты и/или небольшой кусочек кода будут хорошим плюсом.

После рассмотрения резюме, в случае положительного решения вам будет предложено выполнить оплачиваемое тестовое задание, оплата по web-money. Пишите на [email protected] (сабж: timetracking).

Суть тест-задания будет сводиться к написанию приложения, которое считает время активности пользователя. Основной подвох в том, что пользователь может бездействовать (например, читать текст с экрана) и этот момент нужно постараться учесть.

Спасибо!

16 лет назад
aksjobs
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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