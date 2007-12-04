есть таблица в эксель - очень много записей, нужно заменить номер телефона с 8********** на +7***************** . Как проще сделать? Какой-то макрос в Екселе или импорт в базу данных и запрос на изменение?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Ищется программист Delphi на удаленную работу над проектом связанным с интеллектуальным отслеживанием времени, проведенным пользователем за компьютером.
Основные требования:
* Опыт работы с Delphi;
* Опыт разработки приложений для конечного пользователя;
* Опыт проектирования и разработки ПО, реализации GUI, тестирования;
* Способность работать самостоятельно на всех этапах разработки;
* Хороший английский;
* Возможность уделять проектам 2-3 часа в день;
* Постоянный доступ к интернету и почте.
От вас необходимо:
-- резюме, включающее общие данные, опыт работы, знание технологий, образование.
-- примеры проделанных работ, например скриншоты и/или небольшой кусочек кода будут хорошим плюсом.
После рассмотрения резюме, в случае положительного решения вам будет предложено выполнить оплачиваемое тестовое задание, оплата по web-money. Пишите на [email protected] (сабж: timetracking).
Суть тест-задания будет сводиться к написанию приложения, которое считает время активности пользователя. Основной подвох в том, что пользователь может бездействовать (например, читать текст с экрана) и этот момент нужно постараться учесть.
Спасибо!
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