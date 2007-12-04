Создания запроса на изменение или макроса MS Excel

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есть таблица в эксель - очень много записей, нужно заменить номер телефона с 8********** на +7***************** . Как проще сделать? Какой-то макрос в Екселе или импорт в базу данных и запрос на изменение?

16 лет назад
idrez
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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