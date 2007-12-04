IE Toolbar

Интересует вопрос а возможности создания программы даунлоадера. Есть сервер , на котром лежит определенный контент , необходимо создать программу клиент , скачав которую юзер может сливать файлы с сервера , !основное и главное условие! юзеры не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1)Нужно перехватывать попапы и сделать кнопку на тулбаре которая открывает список всех неоткрытых окон.
2) Тулбар при нажатии кнопки должен запустить инсталяшку программы предварительно скачанной с сайта (нужен вебсевис который выдает все доступные инсталы) юзер выбирает и ставит.
3)Toolbar uninstall.
4) Показать колличество писем в папке Sent (Outlook/Outlook Express)
5)Получить данные из адресной книги Outlook/Outlook Express(emails)
Реализовать требуется на С++ или С#
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