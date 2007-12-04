IE Toolbar

Нужно написать программу, управляющую Eyebeam. Это софтфон т.е. программа позволяющая звонить с одного компа на другой или с компьютера на городской телефон. (Подобие Skype) необходимо сделать чтобы - по щелчку на нужном абоненте автоматически набирался его ...