Простой поисковик

Необходимо создать исходную базу данных (БД), содержащую фрагменты текста на русском языке (1 фрагмент - до 10-15 строк). Фрагменты хранятся в БД совместно с дополнительными служебными полями. (Как я понимаю Тупо одна таблица с двумя ...
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Необходимо приложение для автоматической проверки текстов в поисковых системах Яндекс и Гугл.
Требования:
1. проверка текста подряд по предложениям на совпадения (совпадение - более 3 подряд идущих слов)
2. проверка произвольных блоков на совпадения
то есть копируется или подгружвется текст, а ваше творение вместо меня его проверяет по одному предложению, а потом по три в поиске Яндекс и Гугл.
и если в предложении совпало 3 слова, то дается ссылка где совпало (подчеркнуть , залить цветом, что угодно - чтоб видно было) и источник желательно чтоб был - с чем совпало (теоретически типа Антиплагиата, только ориентация на поисковые системы, а не на рефераты)
Очень желательно, чтобы проверка осуществлялась с машины, а не с сайта.
Пишите свои предложения по цене, срокам и осуществлению.
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