Простой поисковик

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Необходимо приложение для автоматической проверки текстов в поисковых системах Яндекс и Гугл.

Требования:

1. проверка текста подряд по предложениям на совпадения (совпадение - более 3 подряд идущих слов)

2. проверка произвольных блоков на совпадения

то есть копируется или подгружвется текст, а ваше творение вместо меня его проверяет по одному предложению, а потом по три в поиске Яндекс и Гугл.

и если в предложении совпало 3 слова, то дается ссылка где совпало (подчеркнуть , залить цветом, что угодно - чтоб видно было) и источник желательно чтоб был - с чем совпало (теоретически типа Антиплагиата, только ориентация на поисковые системы, а не на рефераты)

Очень желательно, чтобы проверка осуществлялась с машины, а не с сайта.

Пишите свои предложения по цене, срокам и осуществлению.

16 лет назад
REM_REM
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
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