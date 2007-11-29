Программа управления Eyebeam(ом) - аналогом Skype

$250
Прикладное ПОЗакрыт4 заявки164 просмотра
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Нужно написать программу, управляющую Eyebeam. Это софтфон т.е. программа позволяющая звонить с одного компа на другой или с компьютера на городской телефон. (Подобие Skype)

необходимо сделать чтобы

- по щелчку на нужном абоненте автоматически набирался его номер, осуществлялся звонок.

- велась история звонков,

Сроки, цены, язык реализации.

16 лет назад
KGrigory
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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