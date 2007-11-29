ПО для заполнение счета

Необходимо приложение для windows. Мониторинг файла, и в случае появления в нем записи отправка этой записи на определенное количество получателей через внешний смтп сервер. Если Вы имеете опыт работы с файлами и почтой в Delphi уже ...
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Тонкость такая - клиентский модуль формирование суммы делает на "сервере" - простейшей программе, принимающей суммы и количество, готовящей ответ.
1. вводится строка товара - название, кол-во, цена
2. если еще есть, то п.1 повторяется
3. нажимаем кнопку сформировать
4. на "сервер" уходит запрос, то возращает ответ:
- все для счета(в т.ч. сумму прописью)
5. заполняем шаблон (скорее всего хтмл, или эксель)
6. сохраняем как временный файл и открываем
проект подразумевает 2 программы - клиента и "сервер"
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