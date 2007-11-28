Плагин для FireFox

$50
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки204 просмотра
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Есть интересный и перспективный проект для запуска которого не хватает только кодера, способного написать плагин для FireFox'a и Internet Explorer'a.

Сразу скажу что поскольку инвесторов пока нет, много заплатить за разработку плагина не смогу, поэтому приглашаю к сотрудничеству программеров, готовых работать пока больше за идею, но в перспективе, если проект окажется успешным, гарантирую хорошую долю от прибыли (т.е. предлагаю партнерство).

Так же добавлю что проект социально значимый, и что называется "для людей".

Кому интересны подробности пишите мне на email: [email protected] или в ЛС.

16 лет назад
Emili013
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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