Есть интересный и перспективный проект для запуска которого не хватает только кодера, способного написать плагин для FireFox'a и Internet Explorer'a.

Сразу скажу что поскольку инвесторов пока нет, много заплатить за разработку плагина не смогу, поэтому приглашаю к сотрудничеству программеров, готовых работать пока больше за идею, но в перспективе, если проект окажется успешным, гарантирую хорошую долю от прибыли (т.е. предлагаю партнерство).

Так же добавлю что проект социально значимый, и что называется "для людей".

Кому интересны подробности пишите мне на email: [email protected] или в ЛС.