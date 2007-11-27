Проект на 1С 8.0 (программирование)

Для разработки прикладной научной программы требуются профессионалы (возраст) от 27 лет с опытом практической работы не менее 7 лет с обязательным ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ владением С++, Ассемблер, SQL, Делфи, MathLab или MathCad, Фурье и вэйвлет анализом, ...
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Добрый день!
Я являюсь представителем, одной крупной консалтинговой компании, оказывающей услуги по автоматизации. В настоящее время мы ищем исполнителей для совместной проектной деятельности в части «развертывания» 1С на предприятии заказчика и реализации управленческого учета путем изменения типовой конфигурации 1С.
Описание проекта:
Автоматизация бухгалтерского учета для компаний Группы (15 юр. лиц);
Автоматизация управленческого учета для компаний Группы;
Автоматизация казначейской деятельности (сбор заявок на платежи, согласование заявок, передача информации о согласованных заявках в бухгалтерию для проведения платежей)
Автоматизация договорной деятельности (регистрация договоров в системе, согласование договоров, ведение реестра договоров)
Сбор данных о фактическом исполнении бюджета (планирование бюджета ведется вне системы)
Автоматизация отчетности на базе интеграции систем бухгалтерского и управленческого учета;
Создание системы консолидации данных дочерних компаний в УК и формирование отчетности по Группе;
Синхронизация данных информационных баз территориально-удаленных предприятий холдинга и управляющей компании обеспечивается за счет:
использования подсистемы УРИБ, входящей в состав системы «1С: Предприятие 8.0»;
использования единой конфигурации информационных баз всех предприятий и управляющей компании;
ведения учета в управляющей компании в разрезе организаций (юридических лиц);
синхронизации всех необходимых данных (в том числе первичных документов).
Продолжительность проекта 3-6 мес, вознаграждение от 1500$, территориально г.Москва.
Если вы заинтересованы в сотрудничестве, то мы готовы встретиться для обсуждения деталей.
С уважением,
Дмитрий Пшиченко
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