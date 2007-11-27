Проект на 1С 8.0 (программирование)

Добрый день!

Я являюсь представителем, одной крупной консалтинговой компании, оказывающей услуги по автоматизации. В настоящее время мы ищем исполнителей для совместной проектной деятельности в части «развертывания» 1С на предприятии заказчика и реализации управленческого учета путем изменения типовой конфигурации 1С.

Описание проекта:

Автоматизация бухгалтерского учета для компаний Группы (15 юр. лиц);

Автоматизация управленческого учета для компаний Группы;

Автоматизация казначейской деятельности (сбор заявок на платежи, согласование заявок, передача информации о согласованных заявках в бухгалтерию для проведения платежей)

Автоматизация договорной деятельности (регистрация договоров в системе, согласование договоров, ведение реестра договоров)

Сбор данных о фактическом исполнении бюджета (планирование бюджета ведется вне системы)

Автоматизация отчетности на базе интеграции систем бухгалтерского и управленческого учета;

Создание системы консолидации данных дочерних компаний в УК и формирование отчетности по Группе;

Синхронизация данных информационных баз территориально-удаленных предприятий холдинга и управляющей компании обеспечивается за счет:

использования подсистемы УРИБ, входящей в состав системы «1С: Предприятие 8.0»;

использования единой конфигурации информационных баз всех предприятий и управляющей компании;

ведения учета в управляющей компании в разрезе организаций (юридических лиц);

синхронизации всех необходимых данных (в том числе первичных документов).

Продолжительность проекта 3-6 мес, вознаграждение от 1500$, территориально г.Москва.

Если вы заинтересованы в сотрудничестве, то мы готовы встретиться для обсуждения деталей.

С уважением,

Дмитрий Пшиченко

[email protected]