Создать эмулятор микроконтроллера на С++ билдер

Прикладное ПОЗакрыт6 заявок306 просмотров
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Все дополнительные сведения в приложении, надо написать рабочий проект с исходным кодом, пример его также в приложении, надо до 30 числа этого месяца сделать.О цене договоримся)

16 лет назад
reclama6
Максим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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