Создать эмулятор микроконтроллера на С++ билдер

Я являюсь вэб-программистом и сейчас работаю над данным проэктом. Все исследования я уже провёл и реализовал главную часть в ПХП. Система оказалась очень ресурсоёмкой, а заказчик не хочет арендовать сервер. Поэтому было принято решение воплотить ...
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Все дополнительные сведения в приложении, надо написать рабочий проект с исходным кодом, пример его также в приложении, надо до 30 числа этого месяца сделать.О цене договоримся)
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