Консольное приложение на С++ для работы с XMP

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки393 просмотра
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Нужно написать Delphi класс, который будет работать с Adobe XMP данными. SDK на С++ на сайте Adobe есть. Итого собрать библиотеку и написать обертку.

16 лет назад
ZBoss
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
andrups
Гость 
38 летРумыния
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$20
2 дня
Взялся за работу и пропал. Впечатление такое, что человек хватается за все проекты и не дает себе труд разобраться ни в проектах, ни в собственных возможностях.
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