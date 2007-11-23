Micro Downloader

Добрый день , господа фрилансеры!

Вашему вниманию предлагается проект на С (win api). Срок реализации - до 3-х недель(+ неделя тестирования и багфиксинга). При условии выполнения сроков и качества - гарантированый бонус 20% от бюджетапоекта.

Форма оплаты любая. В первую очередь прошу обращаться разработчиков из Киева.

Всех заинтересовавшихся просьба обращаться на мыло или в асю за более детальной информацией.

[email protected]

icq - 178236934